Трамп взял "пару дней на обдумывание", а ситуация на Ближнем Востоке снова накаляется

Соглашение о прекращении огня на 60 дней и запуске переговоров по иранской ядерной программе достигнуто. Меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузу - без пошлин и задержаний судов. Тегеран в течение 30 дней обязан убрать из пролива все мины. Источник этой информации, агентство Axios, отмечает: президент Дональд Трамп пока окончательно ничего не одобрил. Попросил пару дней подумать.

Под бравурную музыку ракеты летят в сторону американских баз в регионе Персидского залива. Конкретная цель - Кувейт. Ролик публикуют иранские военные. Это первая атака Тегерана с начала перемирия с американцами.

"Это вопиющее нарушение режима прекращения огня со стороны иранского режима произошло спустя несколько часов после того, как иранские силы запустили пять ударных беспилотников-камикадзе, представлявших явную угрозу в районе Ормузского пролива и рядом с ним. Все беспилотники были успешно перехвачены американскими силами, которые также предотвратили запуск шестого дрона с иранского наземного пункта управления в Бендер-Аббасе", - заявило центральное командование ВС США.

В КСИР атаку называют ответной. Соединенные Штаты накануне нанесли удары по иранским военным объектам в районе Бендер-Аббаса. Как сообщили в Пентагоне, причина - угроза для американских сил и судоходства в Ормузском проливе. Нефтяной танкер США якобы пытался прорваться через Ормуз. Шел с выключенной радиолокационной системой, но после предупредительных выстрелов со стороны Ирана был вынужден остановиться и повернуть назад.

"Вследствие атаки армии-агрессора США с применением авиационных снарядов по объекту в окрестностях аэропорта Бендер-Аббас, американская авиабаза, ставшая отправной точкой нападения, была подвергнута ответному удару. Это является серьёзным предупреждением, призванным дать противнику понять , что агрессия не останется безнаказанной, а в случае ее повторения наш ответ будет еще более решительным. Вся ответственность за последствия ложится на сторону агрессора", - сообщил КСИР.

По информации журналистов, одним из условий Тегерана для подписания мирного соглашения с США была разблокировка активов Исламской республики на сумму 24 миллиарда долларов, причем половина из них должна быть переведена сразу после объявления о меморандуме. Оставшиеся 12 миллиардов - в течение 60 дней. Удалось ли сторонам договориться по этому пункту - пока неясно. Но предложение предсказуемо вызвало негативную реакцию со стороны союзников Трампа, которые уверены: в разгар кризиса в Ормузском проливе возврат средств станет для Ирана наградой.

В Пентагоне подчеркнули: если Исламская республика будет упрямиться, то военную операцию против нее начнут хоть завтра. Тем более, по словам министра войны США Пита Хегсета, Вашингтон и в нынешних условиях относительного мира справляется со сдерживанием Тегерана.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в рамках кампании по давлению на Тегеран Вашингтон закроет доступ иранских авиалиний к аэропортам, к заправке самолетов и к системам продажи билетов. В Тегеране уверены: Ближнему Востоку нужен новый порядок - Соединенные Штаты утратили роль гаранта безопасности, а значит, не им разбрасываться ультиматумами.