В Севастополе спасают семью дельфинов: малыш ластится к маме и привык к людям

Красивое, но безумно уставшее. Самка белобочки держится на плаву из последних сил, но борется за жизнь ради своего потомства. Дельфиненок, который появился на свет всего несколько месяцев назад, еще совсем беспомощное и беззащитное существо. Для него главное - в мутной воде и в толчее волонтеров маму не потерять.

Маленький дельфин все время ластится к маме и уже привык к людям, и в этом главная проблема. Нужно сделать так, чтобы животные не успели привыкнуть к человеку и потом смогли вернуться в естественную среду обитания. Поэтому волонтеры стараются как можно меньше соприкасаться с животными. Только для медицинских процедур и для поддержки.

Семью дельфинов обнаружили случайные прохожие. Две белобочки едва не выбросились на берег в одной из бухт Севастополя. На место сразу же выехали специалисты Центра изучения и спасения морских млекопитающих "Безмятежное море".

"Мама находится в критическом состоянии, но шанс на выздоровление есть, поскольку по анализам не сказать, что все чудовищно. У нее системная инфекция, мы как раз назначили терапию, сейчас она не может самостоятельно держаться на плаву, то есть она тонет, без поддержки не может существовать фактически. Ну а детеныш от нее очень сильно зависит и все ее выживание зависит от матери", - рассказала Анастасия Постникова, замдиректора АНО Центр изучения и спасения морских млекопитающих "Безмятежное море".

У дельфинов все, как у людей. Причиной инфекционного заболевания может стать ослабленный иммунитет, стресс или отравление.

"Каждый день берем кровь натощак, общий биохимический анализ, берем содержимое верхних дыхательных путей и желудочный сок для микроскопии. И делаем УЗИ брюшной и грудной полости. Поддерживаем дополнительной жидкостью – раствором сбалансированным солей", - рассказала Анна Туриченко, ветеринарный врач.

Чтобы не было обезвоживания, дельфину вливают раствор солей и кормят жирной рыбой. Дают салаку и ставриду. Меню, на которое с завистью смотрят даже местные птицы лысухи.

"Самка ослаблена, из-за этого она не может самостоятельно охотиться, добывать себе рыбу. Поэтому мы ее подкармливаем, чтобы поддержать ее силы. А малышка находится на грудном вскармливании, но потихонечку мы тоже пробуем ее прикормить ее рыбкой", - рассказала Елена Коновалова.

На берегу развернут штаб, животным обеспечен круглосуточный уход. Волонтеры меняются каждый 2 часа, ни на секунду не оставляя пациента.

Таких подопечных у волонтеров еще не было. Прогнозов они не дают. Но настроены оптимистично, главное, чтобы погода была теплой, а бухта чистой. Обычно реабилитация длится от двух недель до месяца.