Мишустин обсудил с кабмином исполнение бюджетов фондов

Более 1 милларда миллионов рублей выделено в этом году на летний отдых детей из Белгородской области. Об этом на заседании правительства рассказал премьер Михаил Мишустин.

"Чтобы не менее 16,5 тысячи ребят, которые проживают в приграничных населенных пунктах субъекта, провели каникулы в других регионах нашей страны активно, интересно, разнообразно. Прошу Министерство просвещения оперативно довести средства, чтобы местные власти смогли вовремя забронировать путевки и билеты на дорогу. И оказать необходимое содействие на всём пути – от места проживания школьников до пункта их отдыха и возвращения обратно", - сказал глава кабмина.

Обсудили и исполнение бюджетов фондов - Социального и ОМС - в прошлом году. Для выполнения всех соцгарантий перед гражданами из Фонда обязательного медицинского страхования было выделено порядка 4 с половиной триллионов рублей. В основном на финансирование медучреждений в регионах.

За счет средств Социального фонда было выдано порядка 700 тысяч сертификатов по программе материнского капитала, проводилась индексация пенсий. Деньги также шли на различные пособия и на помощь участникам СВО и их близким.

И еще одно решение, принятое на сегодняшнем заседании, - Камчатка получит 900 миллионов рублей на расселение аварийного жилья.