Град размером с куриное яйцо обрушился на Ставрополье

Град в Ставропольском крае побил крыши и автомобили. Как сообщили местные жители, градины были размером с куриное яйцо. Разбушевавшаяся стихия затронула Ессентуки, Пятигорск и Минеральные Воды.

Как пишет "Комсомольская правда", на улицах образовались сугробы. Градины оказались настолько большими, что побили крыши и автомобили. В Ессентуках нарушилось питание почти 50 подстанций, из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах пропал свет.

Рухнувшее дерево остановило движение трамваев в Пятигорске на проспекте Кирова. Вышедшая из берегов река Бештаугорская Балка подтопила улицы Восстания и Разина. Коммунальные службы городов приведены в режим повышенной готовности.