Максим Галкин* разразился угрозами, увидев себя в клипе SHAMAN: "Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю"

SHAMAN презентовал новый клип, в котором повесил на "стену позора" фотографии признанных иноагентами артистов. Одним из ключевых персонажей стал Максим Галкин*.

В ролике Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANа) исполняет роль вершителя правосудия, детектива. Он отчитывает тех, кто предал свою страну, и призывает заблудших артистов встать на правильный путь. В клипе певец при помощи искусственного интеллекта заставил беглецов петь: "Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края".

Новый хит SHAMANа уже оценил Максим Галкин*. Иноагент остался не доволен тем, что и его вставили в ролик. Муж Аллы Борисовны остро отреагировал на патриотический клип. Хоть Максим* и пытался шутить, заметно, что Дронов его задел.

"Я расстроен, что он взял мою старую фотку. В нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю", — пригрозил артист.

Галкин* заявил, что считает стену позора из видео SHAMANа стеной почета, мол, там собрались достойные персонажи.

"Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную, артист Дронов набредает случайно на незапланированные смыслы", — добавил иноагент.

Мужа Аллы Борисовны тут же поддержала другая беглянка. На страничке Максима* в соцсети высказалась Рита Дакота. "Никогда не думала, что скажу это, но тот невероятный случай, когда хотелось бы быть в клипе SHAMANа", — заявила выпускница "Фабрики звезд".

*внесен Минюстом России в список иноагентов.