Главу МАГАТЭ обеспокоила 12-часовая потеря связи с ЗАЭС

Отсутствие связи с Запорожской АЭС вызвало беспокойство у гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. 27 мая связь была потеряна почти на 12 часов, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси рассказал, что на протяжении многих часов не мог связаться с командой экспертов на площадке. Станция не имела связи с внешним миром по обычным каналам. Этот инцидент вызвал беспокойство с точки зрения ядерной безопасности.

Энергодар 27 мая подвергся беспрецедентной атаке ВСУ, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее данным, ВСУ атаковали город с помощью тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" и FPV-дронов. В итоге часть города осталась без электроснабжения и связи. В "Росатоме" позже заявили, что атаки украинской армии на город-спутник ЗАЭС не прекращаются в течение месяца, передает ТАСС.