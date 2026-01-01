Похоронивший жену Аморалов устроил грандиозный скандал Богомазову из "Отпетых мошенников": требует 200 тысяч рублей

Вокруг популярной в нулевые группы "Отпетые мошенники" разгорается грандиозный скандал. Бывшие участники коллектива судятся из-за прав на название группы.

В Арбитражный суд Москвы обратился Сергей Суровенко, более известный публике как Сергей Аморалов. Он требует запретить своему бывшему коллеге Игорю Богомазову использовать товарный знак "Отпетые мошенники". Якобы Богомазов использовал название группы при размещении рекламы своих концертов. Аморалов указал, что за причиненный ущерб экс-коллега должен ему компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Иск в суд был подан еще в феврале. Но через несколько дней Сергей потерял жену. Видимо, артисту нужно было время, чтобы оправиться от горя. Иск поступил в суд еще 2 февраля 2026 года и был принят к производству 9 февраля, однако заседание суда назначено на 2 июня.

Напомним, 1 марта в семье Сергея Аморалова произошла трагедия. Скончалась жена артиста Мария Эдельвейс. Ей было 44 года. Несколько лет Мария страдала от почечной недостаточности. В конце февраля модели резко стало хуже, Аморалов лично привез ее в больницу. Медики сделали все для спасения Эдельвейс, но у нее отказали почки.

Как рассказала бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина, которая знала Марию много лет, недавно жена Аморалова перенесла операцию. Ей пересадили почку.