Артистов много. Каждый норовит главную роль сыграть. В театре абсурда появилась безоговорочная примадонна. Встречайте – Кая Каллас, глава евродипломатии. Номер называется – "как американцы из Киева сбежали".

Много мы видели откровенных идиотов в политическом паноптикуме. Одна Аналена Бербок, возглавлявшая германский МИД, чего стоит! Веселила публику, как юродивая, пока не отправили в ООН. Она и по дороге к Объединенным нациям цирковое представление отколола.

В заявлении Каи Каллас о бегстве американцев из Киева какая-то жалкая смесь бахвальства, глупости и самонадеянности. Но это еще не коронный номер. Еще один шедевр от главы евродипломатии – как я буду разговаривать с Россией, какие требования предъявлю.

Ну деваться некуда. Теперь мы должны наш оборонный бюджет сократить, численность армии тоже сократить. Насколько? Это как Кая скажет. Впрочем, об этом у нас еще в старых фильмах было.

Даже старый Джо, который прилюдно чертей ловил, так не веселил почтеннейшую публику. А Кае Каллас подарили тут целый герб. Наклейку, символизирующую все прибалтийские страны в их нынешнем состоянии. Евродепутат от Латвии с позывным Колс даже надпись на латыни сочинил – "Маленькая собака, большой укус". Хотя правильнее было бы написать: команда – голос!

В этом театре в действительности все не так, как на самом деле.