Татьяна Брухунова оголила плечи и народ ахнул: "Неземная красота!"

Татьяна Брухунова устала от шумной Москвы и отправилась на отдых в Сочи. Не известно, путешествует она одна или с мужем. Татьяна ранее рассказывала, что может спокойно оставить детей с Евгением Вагановичем и уехать на пару дней погулять с подружками.

Петросян прекрасно справляется с шестилетним сыном Ваганом и двухлетней дочкой Матильдой. Помогают юмористу няни.

Татьяна же не любит сидеть дома, застать ее в Москве — большая редкость. Брухунова ведет блог в соцсетях, где делится с подписчиками кадрами из жизни. Из онлайн-дневника жены артиста и стало известно, что сейчас она в Сочи. Татьяна опубликовала серию фотографий, которые были сделаны на даче Сталина.

Брухунова предстала перед подписчиками, сидя в плетеном кресле на деревянной веранде. Для фотосессии она выбрала легкое коричневое платье-миди в мелкий горошек с открытыми плечами. Игривый образ Татьяна дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками. Брухунова выглядела женственно и элегантно.

Поклонники Татьяны пришли в восторг от ее наряда. Народ осыпал жену Петросяна комплиментами. "Ах, какая женщина!"; "Неземная красота!"; "Татьяна, вам очень идет это платье"; "Даже постройнела сразу в таком платье"; "Повезло Петросяну с женой — и красавица, и умница", — пишут пользователи Сети.

Напомним, к молодой помощнице юморист ушел от своей второй жены Елены Степаненко. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. При этом супругам удалось сохранить любовь и романтику. Евгений Ваганович часто балует жену, а она в ответ называет любимого волшебником.