Дробыш рассказал, почему на самом деле разругались Успенская и Чеботина

В отечественном шоу-бизнесе бушует скандал. Любовь Успенская публично нелестно высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона оставила дерзкий комментарий под постом о молодой звезде. Любовь Залмановна призналась, что исполнительница хита "Солнце Монако" ее раздражает.

Люся увидела слова старшей коллеги и решила ответить. "Не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя", — напала Чеботина на королеву шансона.

Конфликт артисток многих удивил. Ранее Люся и Любовь Залмановна поддерживали теплое общение, выступали на одной сцене, на светских мероприятиях артистки всегда улыбались друг другу. Не было и намека на неприязнь.

Скандал прокомментировал продюсер Виктор Дробыш. Он выдал свою версию, почему разругались певицы. Музыкальный деятель предположил, что королева шансона на самом деле не имеет каких-то претензий к младшей коллеге, просто завидует молодости и красоте Люси.

"Может, это возрастное что-то. Зависть какая-то женская", — заявил Дробыш в беседе с 7Дней.

По словам продюсера, не стоит критиковать молодых артистов. К ним нужно относиться по-доброму и чаще хвалить. "А ругать — их и жизнь поругает... Если есть что сказать, я им это скажу с глазу на глаз. А вот так, чтобы стоять и на всякие камеры говорить, что кто-то плохой, — нет, это нехорошо", — отметил Виктор.