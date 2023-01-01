США отменили санкции в отношении 11 физлиц и двух танкеров

Два танкера и 11 физических лиц исключены из антироссийских санкционных списков. В числе выведенных из-под санкций и покойные члены Федерального Собрания России. Данные размещены на сайте Управления по контролю за иностранными активами.

Действие американских санкций прекращено, в частности, в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939-2024), бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962-2023), бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973-2025). В списке и другие бывшие российские законодатели.

Как указано в заявлении, санкции сняты с танкеров LINDA и LADY D. Американский Минфин пояснил, что власти США исключили из санкционных списков в общей сложности 76 устаревших позиций – это, в частности, умершие лица и выведенные из эксплуатации суда.