Удар по Старобельску можно сравнить с жестокостью нацистов, заявил Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил удар ВСУ по Старобельску с жестокостью нацистов.



"То, как киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население", — сказал он на заседании Совбеза Всемирной организации.



По словам постпреда РФ при ООН, некоторые европейские государства предпочли "не заметить" произошедшее. Небензя подчеркнул, что реакция стран Запада на трагедию не вызывает удивления у России, потому что эти государства много лет снабжают киевский режим деньгами и оружием.



Он также отметил, что ни Зеленский, ни его спонсоры не стремятся к диалогу с РФ по мирному урегулированию.