Глава киевского режима Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, пока Зеленский не пытается организовывать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов, но это не говорит об отказе от агрессии.



"Минск был и остается единственной площадкой, где еще возможен настоящий мирный диалог по конфликту на Украине. Именно поэтому Зеленский делает всё, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — написал Дмитрук в своих соцсетях.



Он также отметил, что глава киевского режима уже провоцирует Лукашенко и будет продолжать это делать. Неделю назад Зеленский записал видео из города Славутича, который находится на границе с Белоруссией, и пригрозил превентивным ударом.



"Если с территории Белоруссии или российских приграничных регионов будет угроза, Украина готова действовать превентивно", – заявил тогда Зеленский.