Зеленский может готовить диверсии против Белоруссии

Глава киевского режима Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, пока Зеленский не пытается организовывать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов, но это не говорит об отказе от агрессии.

"Минск был и остается единственной площадкой, где еще возможен настоящий мирный диалог по конфликту на Украине. Именно поэтому Зеленский делает всё, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — написал Дмитрук в своих соцсетях.

Он также отметил, что глава киевского режима уже провоцирует Лукашенко и будет продолжать это делать. Неделю назад Зеленский записал видео из города Славутича, который находится на границе с Белоруссией, и пригрозил превентивным ударом.

"Если с территории Белоруссии или российских приграничных регионов будет угроза, Украина готова действовать превентивно", – заявил тогда Зеленский.