Ракета Blue Origin взорвалась на стартовой площадке

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Жертв удалось избежать.

Как заявил производитель ракеты после инцидента, произошла некая аномалия. Владелец Blue Origin Джозеф Безос назвал преждевременными любые выводы и пообещал, что "мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам".

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джаред Айзекман пообещал содействие при проведении тщательного расследования этой нештатной ситуации. Как подчеркнул Айзекман, "космические полеты не прощают ошибок", а создание новой тяжелой ракеты-носителя является чрезвычайно трудной задачей (цитата по ТАСС).

В том же духе высказался создатель SpaceX Илон Маск. Бизнесмен написал в соцсетях после взрыва ракеты своих конкурентов, что "ракеты — это трудно". Предприниматель сам недавно потерпел очередное фиаско: во время 12-го тестового полета разработанной его компанией сверхтяжелой ракеты-носителя Starship оторвался один из двигателей.

В России тем временем продолжается разработка проекта ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур". В "Роскосмосе" сообщали, что начало летных испытаний запланировано на 2031 год.