США потратили более $95 млрд на военную операцию в Иране

Военные расходы США на конфликт с Ираном превысили отметку в 95 миллиардов долларов.

Продолжающаяся военная операция против Тегерана требует от Вашингтона колоссальных финансовых вложений, сообщил портал Iran War Cost Tracker. Расчеты основаны на докладах Пентагона.

95 миллиардов за 89 дней войны ушли на обеспечение личного состава, обслуживание кораблей и сопутствующие нужды. Первые шесть дней обошлись военному бюджету США в 11,3 миллиарда долларов, все последующие дни – примерно по одному миллиарду долларов.

Ранее сообщалось, что США израсходовали половину собственного арсенала ракет-перехватчиков комплексов противоракетной обороны THAAD для защиты Израиля в период операции против Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Как сообщил президент США Дональд Трамп, военная операция направлена на ядерную и ракетную программы Тегерана.