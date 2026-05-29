В России приостановили продажу минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор поручил оператору системы "Честный знак" приостановить реализацию 64,5 миллиона единиц минеральной воды "Джермук" производства армянского ЗАО "Джермук Групп".

Основанием для этого стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании, передает РИА Новости. В воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в Роспотребнадзоре. Это может привести в заблуждение относительно лечебных свойств воды и негативно сказаться на здоровье.

Блокировка действует с 28 мая 2026 года до дополнительного уведомления. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что речь идет о временной мере.

Ранее в этом месяце Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в нашу страну армянские алкогольные напитки, цветы, а также несколько наименований овощей и фруктов.