"К худобе отношусь отрицательно": Дмитрий Маликов высказался о дочери Стефании

У Дмитрия Маликова и его супруги Елены двое детей: дочь Стефания и сын Марк. 26-летняя наследница известного артиста живет в свое удовольствие, но народ в Сети бьет тревогу.

Стефания имеет собственный бизнес, активно ведет социальные сети, где делится деталями не только общественной, но и частной жизни. Дочь Дмитрия Маликова регулярно получает шикарные букеты, выходит в свет, путешествует. Особое внимание она уделяет спорту. Стефания много тренируется, следит за питанием, поэтому может похвастаться невероятно стройной, "подсушенной" фигурой.

Однако многие поклонники в Сети переживают за дочь Дмитрия Маликова. По их мнению, Стеша в "одном шаге от анорексии".

Тогда журналисты спросили о Стефании у Дмитрия Маликова. Известный артист дал понять, что не одобряет излишнюю худобу, но открыто критиковать дочь не стал.

"Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммчиков", - сообщил Дмитрий Маликов Starhit.

Певец поддерживает дочь, несмотря ни на что. "Стеша большая молодец. Как и все, она не обращает внимания на негативные комментарии. Это мы, взрослые, больше рефлексируем", - заключил артист.

