Выяснилось, сколько продержится осенняя погода в Москве

Температура воздуха в столичном регионе в ночь на пятницу, 29 мая, опускалась до значений октября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что на опорной метеостанции ВДНХ фиксировали значение плюс 5,2 градуса, на Балчуге — плюс 6,4 градуса, в Строгино — плюс 5,1 градуса, на метеостанциях в Тушино и Бутово — плюс 4,8 градуса.

В Московской области было еще холоднее: в Шаховской — плюс 2,9 градуса, в Волоколамске — плюс 3 градуса, в Солнечногорске и Можайске — плюс 3,8 градуса.

По словам Тишковца, жителям регионов Центральной России предстоит пережить еще одну такую холодную ночь, зато после этого станет теплеть, сообщает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, пообещал, что тепло вернется в Москву с приходом календарного лета. По его словам, в первую пятидневку июня температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла.

В Московской области тем временем действует "оранжевый" уровень погодной опасности из-за похолодания. Как уточняет Гидрометцентр России на своем официальном сайте, в ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки до минус двух градусов. Предупреждение будет действовать до 9 часов субботы, 30 мая.