Катя Гордон раскритиковала новый клип SHAMANа: "Поет он, а стыдно нам!"

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) презентовал накануне, 28 мая, новый клип. Артист интриговал несколько дней и вот наконец показал свое детище. Однако многие его раскритиковали.

На протяжении последнего времени певец SHAMAN, разгуливая в центре Москвы в строгом костюме и с папкой в руке, интригующе говорил, что в ней находится "список фамилий", и он очень скоро прольет "свет правды".

"Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!" - объявил Ярослав.

В результате Дронов обнародовал клип на новую песню "Россия-мама". В нем с помощью ИИ вместе с Ярославом поют известные российские иноагенты. "Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию", - сообщил в своем официальном телеграм-канале Дронов.

Вот только многие пользователи Сети раскритиковали SHAMANа в пух и прах. Не осталась в стороне и Катя Гордон. "Поет SHAMAN, а стыдно нам! Эта комическая, сатирическая, бездарная ахинея никакого отношения к творчеству не имеет", - заявила Гордон.

Она отметила, что Ярослав "комичен и смешон". "Во-первых, я как юрист хочу сказать, что это нарушение целого пучка прав, включая авторских, использование чужих лиц. Для чего это? Кому вы плюнули в лицо? Закону? Я не имею к этому, слава Богу, никакого отношения. Я думаю, что большинство патриотов-россиян не хотят с этим ассоциироваться тоже", - заключила Катя в своем блоге.

