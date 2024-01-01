Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) принудительно взыскивает свыше 25 миллиардов рублей с Euroclear Bank. Об этом свидетельствуют материалы ведомства.

Как сообщает РИА Новости, с октября 2024 года на Euroclear Bank было открыто 47 исполнительных производств. Основанием для этого стали исполнительные листы и приказы, выданные Арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Это связано с действиями европейских властей по блокировке российских активов под предлогом санкций. Россия не раз подчеркивала незаконность таких действий и подтверждала намерение использовать все юридические инструменты для защиты своих интересов.

В частности, иск Центробанка к Euroclear Bank был удовлетворен российским судом. Однако депозитарий заявил, что не признает юрисдикцию суда и не считает обязательным к исполнению его решение.

Напомним, в конце 2025 года члены Евросоюза согласовали заморозку на неопределенный срок российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. Однако это не означает согласие на выделение за счет этих средств репарационного кредита Украине. Европейцы боятся последствий такого шага для стабильности своей финансовой системы.