Яна Кошкина и ее мать Марго нанесли новый удар сестрам Авериным: "Это не месть, это было от души"

Яна Кошкина и ее мать Марго оказались в центре скандала после того, как напомнили, что Дина и Арина Аверины не стали победительницами Олимпиады, хотя их почему-то упорно так называют. И вот теперь мать и дочь нанесли новый удар спортсменкам.

Оказалось, что в какой-то момент сестры Аверины не выдержали и обвинили Кошкиных, что те хотят им отомстить, ведь они считаются фаворитами на шоу "Сокровища императора". Однако Яна начала отпираться.

"В нашей семье категорически не допустимы такие слова как месть. А когда такие молодые девчонки кидаются такими громкими словами, мне кажется, что у них не совсем что-то доброе внутри. Не припомню, чтобы хоть раз внутри мы друг другу мстили, воевали. Нет такого: "Я хочу отомстить", - заявила Кошкина.

Однако она не стала отрицать того, что они хотели усложнить жизнь Авериным, передает Starhit. "Мы не то что пытались, мы это сделали. Мы достали свиток, в котором выпало разделение. И решили отдать его… очень неожиданно, конечно, но Голубым", - призналась Яна.

А тут еще в полемику вступила ее мать Маргарита. "Это не месть, это было от души", - сказала она.

Отметим, что ранее Яна Кошкина записала видео, в котором объяснила, что не обесценивала заслуг Авериных, однако напомнила, что Россия все-таки не получила свое золото на Олимпиаде, когда Дина и Арина участвовали в ней.

Интересно, что в Сети мнение пользователей разделилось. Одни поддержали сестер Авериных, другие же согласились с Яной Кошкиной.

