Евразийскую интеграцию обсудят лидеры стран в Казахстане

Завершающий день государственного визита в Казахстан расписан по минутам. Повестка куда более насыщенна, чем накануне. Встречи, выступления, работа над итоговыми документами. Впрочем, такой график – это уже в привычках Владимира Путина.

Главная тема сегодня, которую российский лидер обсудит с коллегами, евразийская интеграция. Поэтому и весь спектр самых актуальных вопросов вынесен на заседание одноименного Высшего Евразийского экономического совета. Оно уже 26 по счету.

Собственно, к евразийской повестке Владимир Путин перешел еще в четверг вечером. Когда принял участие в работе экономического форума. Но сегодня запланированных встреч больше. Общение с Касым Жомартом Токаевым - хозяином саммита– это по умолчанию. А еще продолжение диалога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Киргизии – Садыром Жапаровым, вице-премьером Армении – Мгером Григоряном. Он вместо Никола Пашиняна, занятого предстоящими выборами.

Кстати, Армения и последствия ее возможного выхода из ЕАЭС и курса на Европу станут одной из центральных тем встречи, которая пройдет в узком формате. Это, конечно, право южного соседа – выбирать с кем дружить и как жить. Но и странам ЕАЭС, если Армения покинет союз, придется выработать свою модель поведения и защитить рынки. Никто насильно выталкивать Ереван не станет. Но и усидеть сразу на двух стульях вряд ли получиться.

К заседанию в широком составе присоединяться уже главы и представители стран – наблюдателей. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев, вице – премьер Кубы Сальвадор Вальде Меса, министр промышленности Ирана Махаммад Атабак.

Основные темы – развитие и планы союза до 2029 года, отчет о регулировании деятельности естественных монополий. Отдельно поговорят об итогах 20-летней работы Евразийского банка развития. Это главный финансовый орган ЕАЭС. Кроме того, в перечне важнейших тем – реализация совместных торговых и промышленных проектов. Деньги и прибыль – это, конечно, важно. Но основная цель – углубление интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Проще говоря, чтобы выгодно тоже было всем.

В рамках международной повестки запланированы переговоры с Тунисом. Речь пойдет о свободной торговле. Аналогичный вопрос обсудят и с Сербией. С той лишь разницей, что соглашение о свободной торговле в Белградом уже существует. И нуждается только в технических изменениях. Кстати, в перечне стран, которые выбрали этот формат сотрудничества - Вьетнам, Индия, Египет, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты. То есть ЕАЭС постоянно расширяет и свое влияние, и интересы.

Финальная часть визита Владимира Путина, как ожидается, будет традиционной. Перед отлетом, президент России, не исключено, пообщается с журналистами. И коротко подведет итоги своей насыщенной поездки.