Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Все больше россиян принимают ответственное решение - встать на защиту Родины. Ежедневно тысячи мужчин в разных регионах страны заключают контракт с Минобороны. После подписания документов добровольцев ждет интенсивная программа подготовки - теория и практика на полигонах. Все инструкторы - опытные профессионалы с реальным боевым опытом в зоне СВО.

В подготовке будущих штурмовиков на противодействии беспилотникам делают особый акцент. От дронов учат уходить в составе группы, в условиях городской застройки.

Кроме этого, инструкторы, уже прошедшие зону СВО, учат новобранцев стрелять из всех видов оружия, объясняют основы минно-взрывного дела, дают знания по тактической медицине. И, конечно, рассказывают, как проводить наступление.

На учебных полигонах и потом на передовой штурмовики бок о бок работают с расчетами беспилотных систем. Но “птичники”, как их называют на фронте, поначалу больше времени проводят в классах - теории много. Боевых задач - тоже.

А еще уничтожение вражеской бронетехники, разведка, снабжение передовой провизией и боеприпасами. Многие молодые люди уверены: реализовать себя лучше всего у них получится именно в войсках беспилотных систем.

Выбрать военную специальность новобранцам помогают в пунктах отбора на службу по контракту. Объясняют специфику и требования каждого из родов войск. В том числе и беспилотных.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.