Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения

В Москве появится первый в России кластер лифтостроения. Им станет Карачаровский механический завод, который сейчас переживает второе рождение, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Несколько лет назад правительство Москвы стало владельцем завода, чтобы сохранить одного из лидеров лифтостроительной отрасли. Сегодня производство модернизируется. Завод переходит на российские комплектующие.

В прошлом году предприятие сделало порядка 5 тысяч лифтов или каждый пятый лифт, выпущенный в России. Продукция поставляется в московские новостройки, возводимые по Программе реновации. Заключены контракты с фондами капремонта ряда регионов. Начался выпуск первых в стране скоростных пассажирских лифтов, работающих со скоростью до 4 метров в секунду.