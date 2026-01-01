МВД: все больше европейцев стремятся получить гражданство России

Число европейцев, желающих получить гражданство России, растет. Об этом рассказал в пятницу, 29 мая, первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Алексей Егоров.

Как напомнил представитель министерства, "есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются".

Наряду с этим реализуются указы главы государства по поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и помощи с переселением в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для нашей страны.

При этом первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев напомнил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ в 2026 году распространяется на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускников российских вузов. Эта норма действует и в отношении людей, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР, сообщает РИА Новости.

Тем временем беспрецедентный интерес к получению российского гражданства демонстрируют жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики. С 15 мая, когда был подписан указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России, в электронную очередь записались десятки тысяч приднестровцев.

При этом член Совета Федерации Андрей Клишас критически высказался о мигрантах, стремящихся в Россию, но не желающих предпринимать усилия по интеграции в российское общество. Сенатор подчеркивал, что таким людям в нашей стране не место.