В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа

Минфин США подтвердил предварительную разработку купюры номиналом 250 долларов с портретом американского президента Дональда Трампа.

В настоящий момент в США действует федеральный закон, согласно которому живой человек не может изображаться на купюре, однако союзники Трампа внести законопроект об обходе этого запрета. Инициатива пока не получила одобрение ни Палаты представителей, ни Сената США, передает BBC.

Номинал выбран не случайно: новая банкнота будет символизировать 250-летние страны, которое будет отмечаться в этом году.