Евросоюз является стороной украинского конфликта и не может выступать посредником в переговорах с киевским режимом. На это указал в пятницу, 29 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно". В таком статусе Европа никак не может претендовать на посредничество в урегулировании конфликта на Украине, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Политик также назвал полный отказ Брюсселя от диалога с Москвой самой большой ошибкой европейцев — это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения. Однако положителен сам факт, что "они перебирают тех, кто может начать разговор с Россией".

В Европе между тем не смолкают заявления о выборе специального представителя для восстановления диалога с Россией. Однако дальше разговоров дело не заходит. В Кремле отмечали, что до сих пор со стороны европейцев "нет никакой инициативы переговоров".

Министр иностранных дел Сергей Лавров отказался воспринимать всерьез заявления европейских чиновников о необходимости диалога с Россией. Глава российской дипломатии подчеркнул, что "мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы" и "никогда не будем бегать, умолять".