Москва позитивно оценивает позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра относительно поставок вооружений Украине. Об этом рассказал в пятницу, 29 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление венгерского политика о том, что Будапешт не намерен поставлять киевскому режиму вооружения и боевую технику.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать" (цитата по ТАСС).

Политик отметил, что если бы все государства приняли аналогичное решение, "тогда быстрее бы мир настал".

Источники ранее рассказали, что руководство Европейского союза разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре — политик отказался беспрекословно выполнять антироссийские директивы Брюсселя. До еврочиновников начинает доходить, что "новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого".

В частности, Петер Мадьяр резко высказался в связи с блокировкой Украиной поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Политик потребовал от киевского режима прекратить энергетический шантаж.