Брак Козловского и Акиньшиной назвали проектом: "Все выглядит фальшивым"

Недавно появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях пара объявила о рождении ребенка. В начале мая Оксана родила Даниле сына Лео.

Для Данилы Козловского сын Лео стал вторым. От модели Ольги Зуевой у него есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. А для Оксаны Акиньшиной ребенок стал четвертым. От первого мужа у нее есть сын-подросток Филипп, который давно живет с родителями актрисы, а от второго супруга двое детей: сын Константин и дочь Эмми. До недавнего времени они тоже воспитывались в Грузии у отца, но сейчас, по слухам, переехали к матери.

Тем не менее, писательница и психолог Юлия Шилова высказала сомнение в долгосрочности союза Оксаны и Данилы. "Мне кажется, что этот брак будет непрочным и недолгим. Акиньшина и Козловский совершенно не подходят друг другу психологически", - заявила она.

Шилова развила свою мысль. "Оксана - она такая... Ее не зря называют матерью-кукушкой. Данила, конечно, безумно талантливый актер. Но как человек он тоже не очень понятный", - объяснила писательница.

Она даже подвергла сомнению искренность чувств Козловского и Акиньшиной. "Вообще создается впечатление, что это какой-то проект. Посмотрите, у них же нет ни одного "живого" фото, все съемки постановочные! Все выглядит немножко фальшивым", - обратила внимание Шилова.

И все же она выразила надежду, что брак Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной окажется долгим и счастливым. А сын Лео будет расти в любви и полной семье, передает "Мир новостей".

