В Кремле назвали условие мира на Украине

Мир на Украине наступит быстрее, если все страны перестанут оставлять ей оружие.
Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие и технику на Украину.
"Мы это можем только приветствовать. Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал", - сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что ЕС является стороной конфликта, поэтому не может быть посредником в переговорах.