Мир на Украине наступит быстрее, если все страны перестанут оставлять ей оружие.

Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие и технику на Украину.

"Мы это можем только приветствовать. Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал", - сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что ЕС является стороной конфликта, поэтому не может быть посредником в переговорах.