Россиян предупредили о наказании за разговор по мобильному телефону на АЗС

С 1 июня в России начнет действовать запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях (АЗС) вне салона автомобиля. Это связано с ужесточением противопожарных правил.

МЧС совместно с топливными операторами выступили за такой запрет, поскольку применение гаджетов создает риски возникновения случайной искры. Исключение сделали только для оплаты топлива по QR-коду на терминале.

Юрист Ирина Гребнева, которую цитирует ТАСС, уточнила, что Кодекс об административных правонарушениях не содержит отдельной статьи о наказании за нарушение указанного запрета. Однако надо учитывать, что АЗС — это частная территория, поэтому нарушителю могут отказать в обслуживании и внести в черный список.

Более того, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности, на место происшествия могут вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов квалифицируют действия виновника и определят состав административного правонарушения.

