В Госдуме возмутились из-за введения чаевых в театре: "Актеры — не половые в трактирах!"

Идея внедрить систему чаевых для театральных актеров говорит о чрезмерном меркантилизме деятелей культуры. Такое мнение высказал в пятницу, 29 мая, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

Парламентарий негативно высказался о появлении в столичном "Покровка.Театре" возможности оставлять чаевые актерам по QR-коду. По мнению Шолохова, подобное возможно лишь там, где "артисты сопоставляют себя с половыми", то есть обслугой в трактирах.

Депутат, которого цитирует АГН "Москва", отметил, что не встречал подобного нигде в мире: "Остается только поздравить наши некоторые театры, которые в своем меркантилизме превзошли всех остальных".

Ассоциация с забегаловкой возникла при обсуждении этой инициативы и у президента театра "Ленком" Марка Варшавера. Он счел поступок представителей "Покровка.Театра" абсурдом.

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал чаевые для артистов странной и унизительной формой поддержки, даже с учетом невысоких зарплат.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила в интервью 360.ru, что "в смысле актерского достоинства мне кажется это неприемлемым", а решать проблему низких зарплат чаевыми от зрителей нельзя, ведь "тогда потеряется искусство".

Продюсер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов в комментарии "Коммерсанту" раскритиковал чаевые для театральных актеров в связи с тем, что "игра одного артиста напрямую зависит от партнера по сцене, от режиссера, от всего, что происходит на сцене, от той мысли, которую ведет спектакль". С учетом этого "перечислять кому-то деньги отдельно или оставлять чаевые "под половиком" — мне кажется, это уже какая-то клиника".