"По-прежнему больно и пусто": семья выступила с заявлением спустя два года со дня смерти Анастасии Заворотнюк

Два года прошло как не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Семья не может смириться с потерей.

На официальной страничке Анастасии Заворотнюк в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появилась свежая публикация. Не секрет, что аккаунт звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" давно ведут ее близкие. И вот сегодня, 29 мая, в честь годовщины смерти артистки появилась новая запись.

"Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное - мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться", - высказалась семья Заворотнюк.

В комментариях многочисленные подписчики высказали слова соболезнований, некоторые признались, что до сих пор не могут поверить, что Анастасия умерла. Поклонники поделились своими воспоминаниями об артистке и отметили, что она всегда старалась быть позитивной и несла добрую энергетику.

Напомним, что пять лет актриса боролась с опухолью головного мозга. На протяжении всего этого времени рядом всегда были самые близкие. И особенно супруг, фигурист Петр Чернышев. Чтобы обеспечить любимой женщине дорогостоящее лечение, спортсмен работал сутки напролет.

И после смерти Анастасии Заворотнюк вдовец продолжает много работать, однако тщательно следит за воспитанием дочери Милы. Девочка участвует в ледовом шоу вместе с отцом.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>