Минпросвещения назвало неожиданный плюс ЕГЭ

Преимущество единого государственного экзамена (ЕГЭ) состоит в его высокой объективности. Такое мнение высказал в пятницу, 29 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как отметил министр, "честность, объективность экзамена сегодня является одной из самых высоких в мире".

При этом Кравцов назвал главной задачей российской образовательной системы качественное обучение школьников — в этом случае, по словам политика, проблем со сдачей экзаменов у детей не возникнет.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что значительных изменений в процедуре проведения ЕГЭ-2026 нет. Он напомнил, что были сдвинуты сроки экзаменовки по поручению главы государства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. За нарушение порядка были удалены четыре человека, причем одного нарушителя выявил искусственный интеллект (ИИ).

В Рособрнадзоре тем временем заверили, что утечка материалов ЕГЭ невозможна из-за многоступенчатой защиты. Любые предложения в интернете купить якобы верные ответы на задания экзамена являются обманом и мошенничеством.