В Чувашии шестеро детей отравились арбузом

В Чувашии шестеро детей попали в больницу после того, как съели арбуз.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Канашского округа. Все дети были в гостях и ели один и тот же арбуз. После еды им стало плохо. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу с признаками пищевого отравления. Сейчас они получают необходимую помощь в стационаре.

В Минздраве предупредили о риске раннего употребления бахчевых. Плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что приводит к пищевому отравлению.

"Призываю родителей быть бдительными и тщательно подходить к выбору продуктов питания для своих детей", - предупредили медики.