Иван Ургант мог породниться с сантехником

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которую шоумен называет дочерью и уже давно воспитывает как родную, дала интервью. Она сообщила, что у нее был роман с сантехником.

Эрика родилась в первом браке Натальи Кикнадзе. Ее биологическим отцом является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. Наталья и Иван воспитывают еще двух совместных дочерей — Нину и Валерию. А также у Кикнадзе есть сын Нико, но он живет с отцом.

Сейчас Эрике 25 лет, она несколько лет училась в Нью-Йорке на дизайнера, работала моделью для мировых брендов, но затем решила вернуться в Россию.

А вот в личной жизни Эрика Кикнадзе не устраивает отборов и конкурсов. Она сообщила, что не смотрит на профессию своего избранника. Так, одно время падчерица Ивана Урганта встречалась с сантехником. "Он чинил туалеты, трубы, свет и все такое", - сообщила Эрика в подкасте "Безфильтров".

Одно время падчерица Ивана Урганта регулярно выкладывала в своих соцсетях фотографии и видео, на которых откровенно демонстрировала части своего тела. Многие пользователи в Сети критиковали Эрику и даже беспокоились за ее ментальное состояние и здоровье, подозревая, что она могла связаться с плохой компанией или увлечься запрещенными веществами. Однако сейчас Эрика поменяла концепцию и теперь выкладывает более приличные кадры.

