Названа дата первого устного экзамена по истории для 9-х классов

Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется впервые провести в марте-феврале 2028 года. Об этом рассказал в пятницу, 29 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как уточнил руководитель профильного ведомства, с этого времени устный экзамен по истории станет обязательным для всех учащихся девятых классов.

При этом месяц пока окончательно не выбран: "К 2028 году в феврале или марте, мы пока точно не определились" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Музаев заверил, что российские власти не намерены вводить для одиннадцатиклассников обязательный устный экзамен по истории. Глава Рособрнадзора сослался на экспертов как со стороны Минпросвещения, так и со стороны учительского сообщества и академий, которые "пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно".

Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман выразил мнение, что новый экзамен "окажется чем-то вроде тренировки и позволит детям лучше подготовиться к основной части экзамена". Что касается рисков перегрузки учеников, Вассерман счел, что оснований для опасений нет.