Матвиенко сообщила о росте числа многодетных семей в России

Число многодетных семей в России по итогам прошлого года выросло более чем на 10 процентов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета президента по реализации государственной политики в сфере демографии.

По словам спикера верхней палаты парламента, в 18 регионах зафиксирован рост рождаемости. Это свидетельствует о правильности подхода властей к решению стратегического для страны вопроса.

Как отметила Матвиенко, стремление к заключению брака и созданию большой дружной семьи должно стать не просто модным трендом, а важнейшей ценностью в жизни каждого человека. Председатель Совфеда подчеркнула - еще совсем недавно отношение российского общества к данной теме было иным.