Дима Билан готовится к свадьбе

В этом году Дима Билан отметит юбилей. Популярному певцу исполнится 45 лет. Не исключено, что к этой дате артист подойдет в новом статусе.

Известный исполнитель стал новым гостем программы Олеси Иванченко "Натальная карта". "Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке", - объявил Дима Билан, когда речь зашла о его личной жизни.

Певец официально ни разу не состоял в браке, детей у него нет. Однако в ближайшем будущем артист намерен жениться. "Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю", - сообщил артист.

По молодости, признался Дима Билан, он проще относился к любви. Артист рассказал, что мог позволить себе вольности буквально на первой встрече и с отпором он не сталкивался. "Секс на первом свидании, так ведь быстрее войдешь в отношения. Бывает из-за градуса это. Под рюмашкой алкоголя это совсем быстро происходит. Отказов в моей жизни не было никогда", - отметил Билан.

Сейчас артист куда избирательнее и осознаннее. "Я однолюб, конечно. У меня все эти отношения надолго. Свою первую любовь я помню по сей день. Сильнее, чем ее, я не любил никогда", - признался певец.

