В центре Москвы перекроют движение на нескольких набережных

Информация для автомобилистов. Завтра в центре Москвы перекроют движение транспорта сразу на нескольких набережных и прилегающих улицах. Связано это с проведением забега "Зеленый марафон".

Уже с ночи движение ограничат на улицах Варварка, Ильинка, Москворецкая. А также Васильевский Спуск и Большой Москворецкий мост. С 7 утра перекрывать движение начнут на столичных набережных - от Лужнецкой до Москворецкой. И от Софийской до Космодамианской.

Кроме того, для проезда ограничат движение в районе Лужников. А между Покровскими воротами и Павелецким вокзалом не будут ходить трамваи. Снимать ограничения планируют по мере окончания мероприятия.