Собянин: Новый дом по реновации построили для жителей Головинского района

Жилой комплекс по программе реновации построили в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Дом возвели на улице Онежская. Все квартиры с улучшенной отделкой. Так что можно заселяться сразу.

В семье Анисимовых четверо детей. Мише полтора года. Катя в третьем классе, любит рисовать и уже обустроила свой уголок для творчества. В новый дом семья переехала по программе реновации. Здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, установлены 15 лифтов.

"В Головинском районе возвели по Программе реновации комплекс на улице Онежской. Он построен по индивидуальному проекту. В квартиры можно сразу вселяться. На прилегающей территории обустроены зона для отдыха, спортивная и детские площадки. В пешей доступности — школы, детские сады, поликлиники, парк "Дружба" и Кронштадтский сквер. Недалеко станция Моссельмаш МЦД-3", - сообщил Собянин.

Квартиры сдают с улучшенной отделкой. Никаких лишних трат: энергосберегающие лампы, свой тепловой пункт, умные счётчики с удалённой передачей данных. Материалы самые современные. Бетон плотный, соседей слышно не будет. Лоджии застеклены, есть короба для кондиционеров. А подъезды - с витражными окнами.

"Данный дом возведен по технологии монолита, с применением современных долговечных трёхслойных железобетонных панелей, что обеспечивает и создаёт микроклимат внутри. Зимой будет тепло, а жарким летом прохладно", - отметил Дмитрий Андрейченко.

"Произведено комплексное благоустройство, установлены две детские спортивные площадки, организованные места для отдыха и прогулок, установлены уличные фонари и камеры видеонаблюдения", - сообщил Сергей Теременко, главный инженер, генеральный подрядчик.

Рядом с домом - все самое необходимое для комфортной жизни и отличного отдыха. В новостройке 511 квартир. Совсем скоро сюда заедет больше тысячи жителей. Парковочных мест тоже хватит на всех. Предусмотрен просторный отапливаемый подземный паркинг. Отсюда на лифте можно подняться сразу к себе на этаж.

Семья Цыгановых уже перевезла все вещи, осталось поставить кухонный гарнитур. Всего в Головинском районе в программу реновации включены 137 домов. В новые квартиры должны переехать более 32 тысяч человек.