Более 130 столичных компаний принимают участие в акции "День без турникетов"

Команда в жёлтых жилетах - это студенты московского колледжа на экскурсии в швейном цеху. В столице проходит акция "День без турникетов". Больше 130 компаний открывают свои двери всем желающим и показывают внутреннюю кухню производства. И это ещё не всё.

"В этот раз впервые в рамках нашего проекта пройдёт серия стримов руководителей и основателей организаций, которые поделятся своим опытом ведения бизнеса, своими успехами неудачами, инсайтами", - рассказала Никита Дудин, руководитель проекта "День без турникетов".

Эта компания выпускает брендированный текстиль - спортивную форму, сувенирную продукцию, вымпелы. Уличные флаги на День города или День Победы тоже их работа. Например, сейчас здесь отшивают плакаты для акции "Лето в Москве".

"Ребята увидят вообще, как устроено производство, как работает производство в Москве, как это бывает. В дальнейшем им как-то это поможет в выборе профессии", - отметила Анна Сторублёва, исполнительный директор компании Русфлаг.

Некоторые уже решили остаются здесь на практику. Для грамотного продвижения производство надо знать изнутри. Сегодня у студентов уникальная возможность - они могут посмотреть, как дизайнеры выбирают цвета, рисунки печатают на бумаге сразу в форме лекала, а потом переводят на ткань. Готовые продукты с принтами остаётся только обшить по краям. Особо любопытные могут поучаствовать в процессе.

А эти студенты-дизайнеры пришли в офис IT-компании. Здесь трудятся разработчики одного из популярных навигаторов. Для крупного работодателя дни открытых дверей - это возможность прямого диалога с начинающими профессионалами, которые уже завтра могут прийти на собеседование.

"Несколько раз в месяц к нам приезжают студенты, после этого они проходят у нас практику, и есть уже первые двое студентов, которые у нас работают", - отметила Диана Хуснуллина, заместитель директора по персоналу 2ГИС.

Молодёжь тоже присматривается. Сегодня их волнуют не только уровень зарплаты и карьерный рост, но и здоровая корпоративная атмосфера. Среди плюсов - хорошее отношение к работникам отмечают в первую очередь.

Акция "День без турникетов" продлится до конца недели. На экскурсии приглашают не только студентов, но и предпринимателей, и просто любопытных москвичей. Записаться можно на сайте мероприятия. Но стоит поторопиться, свободных мест осталось не так много.