В Москвариуме поселились "инопланетные" моллюски

Ангелы, поедающие чертей! В Москвариуме поселились необычные моллюски: выглядят они своеобразно, да и рацион у них специфический.

Внешне морские ангелы словно инопланетные существа: полупрозрачное тело - около 2 сантиметров длиной - с нежными оранжево-золотистыми оттенками, которое словно светится в толще воды.

Увидеть неуловимых моллюсков - большая удача: в природе они обитают в холодных океанах и на очень большой глубине. Но в таком аквариуме, созданном специально для этих животных, можно разглядеть каждую деталь. Взрослые хищники охотятся за водоплавающими улитками, но только определёнными. И здесь вполне оправдывают своё название.