Минэкономразвития посулило Армении проблемы из-за запрета ввозить овощи в Россию

Эмбарго на поставки в Россию некоторых продуктов из Армении может негативно сказаться на состоянии армянской экономики, но не грозит проблемами российскому рынку. Такое заявление сделал в пятницу, 29 мая, министр экономического развития России Максим Решетников.

Как заявил политик в комментарии "Вестям", оценивая риски проблем из-за ограничения поставок, "для российского рынка это объемы, которые мы спокойно заместим с других рынков, внутренним производством". Для нашей страны "ничего критичного нет", а вот "для Армении — да".

Глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заверил, что никаких предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники даже при запрете поставок из Армении в торговых сетях России нет. Как пояснил эксперт в интервью РИА Новости, у крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом львиную долю овощей у ретейлеров составляет отечественная продукция.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов подтверждал, что овощи и фрукты из Армении занимают незначительную долю в общем объеме импорта этой продукции в Россию, поэтому запрет их поставок не повлияет на российский рынок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров лаконично ответил на утверждения армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения рассчитывает богатеть даже в случае ухудшения отношений с Москвой, заявив: "Пусть обеспечит".