ВС России освободили четыре поселения за сутки

Российская армия за минувшие сутки освободила четыре населенных пунктов в зоне спецоперации.

Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области.

Группировка "Центр" освободила Новоподгорное в Днепропетровской области.

Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.

Успехи были достигнуты в ходе активных боевых действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Нововасилевку в Харьковской области.