ВС России освободили четыре поселения за сутки

Российская армия за минувшие сутки освободила четыре населенных пунктов в зоне спецоперации.
Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области.
Группировка "Центр" освободила Новоподгорное в Днепропетровской области.
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Лесное в Днепропетровской области.
Успехи были достигнуты в ходе активных боевых действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Нововасилевку в Харьковской области.