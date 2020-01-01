МЧС разъяснило правила обращения с телефонами на АЗС

Министерство по чрезвычайным ситуациям России не планирует ужесточение правил использования сотовых телефонов на автозаправочных станциях. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС в пятницу, 29 мая.

Ведомство дало разъяснения в связи с сообщениями о том, что с 1 июня граждан могут наказывать за разговоры по сотовым телефонам на территории АЗС за пределами своих автомобилей.

МЧС напоминает, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправок определяется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением кабмина от 16 сентября 2020 года. Действует также свод правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".

В указанных документах нет прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций.

При этом юрист Ирина Гребнева уточнила, что Кодекс об административных правонарушениях не содержит отдельной статьи о наказании за разговоры по сотовому телефону на заправке вне автомобиля. Однако, по словам эксперта, надо учитывать, что АЗС — это частная территория, поэтому нарушителю могут отказать в обслуживании и внести в черный список.

Ранее столичный главк Министерства внутренних дел призвал воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры. Ведомство подчеркнуло, что нарушителям грозит наказание за нарушение требований пожарной безопасности.