Предводитель киевского режима Владимир Зеленский доказал, что ментально Украина не готова быть частью европейской семьи. Такое заявление сделал в пятницу, 29 мая, президент Польши Кароль Навроцкий.

Польский политик раскритиковал киевский режим за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). По мнению Навроцкого, это явно демонстрирует ошибочность позиции тех, кто "говорил, что Украина должна войти в Европейский союз безо всяких условий".

Президент Польши заявил, что "в европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Плачек потребовал предпринять конкретные действия и формальные шаги в интересах Польши для защиты памяти жертв украинских националистов.

Россия не раз указывала всему миру на националистическую сущность режима, обосновавшегося на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что прославление нацистов Киевом лишний раз подчеркивает обоснованность решения российских властей о начале специальной военной операции.

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в России