Могила Анастасии Заворотнюк утонула в цветах: народ не остановил даже проливной дождь

Сегодня, 29 мая, два года со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Почтить память звезды сериала "Моя прекрасная няня" пришли поклонники и родные.

Поклонники с раннего утра собрались на Троекуровском кладбище, чтобы помянуть Анастасию Заворотнюк. Не остановила их плохая погода и проливной дождь. Приехали родные актрисы: мама Валентина Борисовна, супруг Петр Чернышев, семилетняя дочка Мила. У могилы Заворотнюк провели панихиду и установили шатер, чтобы люди могли собраться и помянуть артистку пирогом, сообщает SHOT.

Ранее близкие признались, что не смирились со смертью знаменитой актрисы. "Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное - мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться", - высказалась семья Заворотнюк на ее официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, что пять лет актриса боролась с опухолью головного мозга. О своей болезни Анастасия Заворотнюк узнала вскоре после рождения дочери Милы. Артистка мужественно сражалась, супруг Петр Чернышев работал сутки напролет, чтобы обеспечить ей дорогостоящее лечение.

