Принцесса Кейт — настоящая причина, из-за которой Гарри и Меган никогда не вернутся в Британию: и вот почему

Разговоры о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью ни к чему не приведут. В этом уверены приближенные Карла III. И дело не в том, что принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз категорически против.

Реальной силой внутри королевской семьи сейчас обладает принцесса Уэльская, и именно поэтому для Гарри и Меган Маркл больше не существует реалистичного пути назад. Хотя Карл III все еще может любить своего сына, а принц Уильям, возможно, со временем научится терпеть его на безопасной дистанции, Кэтрин — это тот человек, которого Гарри по-настоящему потерял из-за своих лживых высказываний.

Когда-то многие искренне верили, что так называемая "великолепная четверка" навсегда модернизирует монархию. На бумаге все выглядело идеально.

44-летний принц Уильям — будущий король, пытающийся вести монархию через меняющуюся Британию, одновременно совмещая долг, отцовство и невероятное общественное давление. Кэтрин — "простолюдинка", которая тихо стала главным активом монархии: выпускница университета, пережившая годы жестокой критики в прессе, постоянное вмешательство СМИ в личную жизнь, ставшая заботливой матерью — и при этом каким-то образом сохраняющая спокойствие, удерживая на своих плечах будущее короны.

Люди видят в Кэтрин самих себя. Она поддерживает инициативы, связанные с ранним развитием детей, психическим здоровьем и благополучием семей — темы, которые действительно важны, а не просто служат контентом для соцсетей и лайфстайл-брендинга.

А еще был Гарри, 41-летний "запасной", как он сам себя назвал. Веселый принц. Ветеран. Королевский бунтарь, за которого люди переживали, потому что за всеми привилегиями в нем всегда чувствовалась искренняя уязвимость. И Меган. Поначалу она казалась глотком свежего воздуха в коридорах дворца — успешная американская актриса смешанного происхождения, приносящая новую энергию в один из старейших институтов Британии.

Но затем все рухнуло. Потому что пока Меган и Гарри годами утверждали, что монархия нуждается в них, чтобы выжить, после их ухода произошло нечто любопытное: монархия прекрасно продолжила существовать и без них. Более того — возможно, даже лучше. И главная причина этого — Кэтрин.

Кейт Миддлтон — уже не просто жена Уильяма. Она — секретное оружие монархии. Сравнения с современной "народной принцессой" возникают неслучайно. Нравится это Кенсингтонскому дворцу или нет, Кэтрин заняла эмоциональное пространство, которое когда-то принадлежало самой принцессе Диане. Публика ее обожает. Женщины ей доверяют. Родители видят в ней близкого человека.

Монархия ощущается более стабильной и безопасной, когда она стоит рядом с Уильямом. И, что особенно важно, она понимает то, чего Гарри и Меган, похоже, так и не поняли: значимость королевской семьи строится постепенно — через последовательность и стабильность, а не через бесконечные перезапуски имиджа и PR-кампании каждые полгода.

Особенно трагичным все это делает то, что Гарри когда-то искренне обожал Кэтрин. До появления Меган Уильям, Гарри и Кейт действительно выглядели неразлучным трио. Сам Гарри однажды назвал Кэтрин "сестрой, которой у меня никогда не было, но которую я всегда хотел иметь".

"Мне нравилось видеть, как Кейт смеётся. А ещё больше мне нравилось заставлять ее смеяться", — писал младший принц в своих мемуарах.

Именно эта близость делает все, что произошло потом, таким катастрофическим. Принцесса Уэльская представляет будущее британской короны вместе с Уильямом — и она не намерена мириться с поведением, которое, по е мнению, угрожает этой стабильности. Именно здесь проходит красная черта.

"И именно поэтому, если говорить откровенно, для Гарри и Меган пути назад уже нет. Не из-за газетных заголовков. Не из-за опросов общественного мнения. И даже не из-за короля Чарльза. Кэтрин больше им не доверяет. А когда будущая королева перестает вам доверять, дверь закрывается — тихо, но окончательно", — отмечает автор Daily Express Элис Либерти.