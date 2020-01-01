Скромный памятник и ни одного живого цветочка: что стало с могилой Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Ей было 54 года. Смерть певицы окутана странными совпадениями, поэтому дети все еще не верят, что с артисткой произошел несчастный случай.

Валентина Легкоступова прославилась в 80-х годах, когда исполнила песни "Ягода малина" и "Капля в море". Эти композиции стали хитами и обеспечили артистке бешеную популярность. Однако, несмотря на то, что певица была одной из самых талантливых вокалисток на отечественной эстраде, в какой-то момент она пропала из поля зрения. Поговаривали, что к этому приложила руку сама Алла Пугачева.

Впрочем, Легкоступова не сидела без дела. Она дважды выходила замуж, родила дочь Анэтту и сына Матвея, а еще обзавелась собственной недвижимостью в Испании. Более того, певица там даже работала и хотела переехать к морю насовсем.

Незадолго до смерти артистка снова стала героиней светской хроники. О Валентине Легкоступовой заговорили, когда стало известно, что она в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Влюбленные оформили отношения и обвенчались в Крыму.

Примечательно, что на важных церемониях не было детей артистки. Позже выяснилось, что ни Анэтта, ни Матвей не одобрили выбор матери. Молодожены же вернулись в Москву и продолжили праздновать свадьбу в столичной квартире артистки. Оттуда, по слухам, спустя пару недель их отвезли в наркологическую клинику.

Там выяснилось, что у Валентины Легкоступовой серьезная травма головы. По основной версии, певица поскользнулась в ванной, но не стала вызывать медиков, думая, что само пройдет. В итоге артистку прооперировали, но спасти не смогли — драгоценное время было упущено.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище вдали от звездной аллеи. Сейчас на могиле исполнительницы хита "Ягода малина" стоит скромный памятник из темно-серого камня. Рядом букет из искусственных подсолнечников, которые так любила певица. Местами могила заросла сорняками. По всей видимости, близкие не часто навещают артистку, а поклонники просто не могут найти ее могилу.